Noi detalii in cazul Skripal. Ce a scos la iveala o investigatie a jurnalistilor britanici

Este vorba despre un ofiter din cadrul Statului Major al Rusiei.

Presa scrie ca el a ajuns la Londra in aceeasi zi cu ceilalti doi banuiti. Nu este clar insa ce rol a avut in operatiune. Acesta ar avea legatura si cu otravirea unui om de afaceri din Bulgaria in 2015.

Fostul spion rus, Serghei Skripali si fiica acestuia au fost otraviti cu un agent neurotoxic, in martie anul trecut.

Marea Britanie acuza Rusia ca ar fi implicata. Kremlinul neaga.