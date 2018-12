Detalii socante in cazul bebelusului omorat la Drochia. Vecina: "Bunica a luat copilul mort de pe podea si a fugit cu el la vecini"

Caz socant in satul Sofia, din raionul Drochia. Un bebelus de un an si sapte luni a fost omorat de catre un vecin, care a venit in ospetie si a consumat bauturi alcoolice cu bunica micutului. Vecinii spun ca totul s-ar fi intamplat in timp ce femeia a mers la veceu, iar micutul a ramas in casa cu vecinul.