Diferenta dintre averile celor bogati si ale celor saraci s-a accentuat simtitor anul trecut. Astfel ca 26 de miliardari ai lumii, detin o avere egala cu cea a jumatate din populatia globului pamantesc - VIDEO

Prapastia intre cei mai bogati si cei mai saraci ai lumii s-a adancit si mai tare in ultima perioada, spune directorul executiv al ONG-ului de lupta impotriva saraciei, Oxfam

Potrivit cifrelor organizatiei, bazate pe datele publicate de revista Forbes si de banca Credit Suisse, 26 de bogati ai lumii dispun acum de tot atatia bani cat au 3,8 miliarde de persoane, considerate cele mai sarace de pe planeta.

Winnie BYANYIMA, DIRECTOR EXECUTIV AL OXFAM: "Anul trecut noi am vazut ca bogatia miliardarilor a crescut cu 2,5 miliarde de dolari in fiecare zi, in timp ce averea jumatatii sarace a umanitatii de 3,8 miliarde a scazut la 500 de milioane de dolari pe zi."

Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, seful Amazon, avea anul trecut o avere de 112 miliarde de dolari. Un procent din averea sa era astfel egala cu bugetul de sanatate al Etiopiei.

ONG-ul mai arata ca numarul miliardarilor s-a dublat de la criza financiara din 2008, adaugand ca bogatii nu beneficiaza doar de o avere mereu in crestere, ci si de impozite mai reduse.

Winnie BYANYIMA, DIRECTOR EXECUTIV AL OXFAM: "Inegalitatea extrema este in crestere, iar cauza acestei situatii este faptul ca liderii politici nu ii taxeaza indeajuns pe cei bogati."

Reprezentantii Oxfam spun ca pentru a lupta cu aceasta inegalitate, guvernele trebuie sa se asigure ca intreprinderile, dar si cei bogati, isi platesc cota de impozite.

Potrivit ONG-ului, miliardarii din intreaga lume ascund de fisc 7.600 miliarde dolari. Organizatia Oxfam si-a publicat traditionalul raport anual privind inegalitatile mondiale inaintea Forumului Economic Mondial, care se desfasoara pana vineri in orasul elvetian Davos.