Din acest an, fiscul va numara toti banii. Serviciul va sti daca ati cumparat o masina, daca v-ati imprumutat sau daca ati primit transferuri de bani din strainatate - VIDEO

De la 1 ianuarie 2019, Serviciul Fiscal de Stat poate aduna informatii despre tranzactiile persoanelor fizice, facute intr-un an, de la cateva structuri in plus.

De exemplu, societatile de plata, cum ar fi administratorii de terminale sau de aplicatii online de plata vor fi obligati sa spuna daca au inregistrat plati mai mari de 100 de mii de lei facute de persoane fizice si care sunt numele acestora. Fiscul va sti si daca ati primit bani din strainatate prin transferuri, in cazul in care suma acestora, intr-un an, depaseste 100 de mii de lei sau...

Alexandru VACARCIUC, SEF DE DIRECTIE, SERVICIUL FISCAL DE STAT: “Daca o persoana fizica a contractat un credit si pe parcursul unui an fiscal a achitat o anumita suma care este mai mult de 100 de mii de lei, respectiv birourile istoriilor de credite vor fi obligate sa ofere aceasta informatie catre serviciul fiscal.”

Imprumuturile rambursate mai mari de 200 de mii de lei intr-un an, la fel, se vor inscrie in datele pe care le pot solicita functionarii de la fisc sau achizitiile de masini, ale caror valoare depasesc 300 de mii de lei.

Alexandru VACARCIUC, SEF DE DIRECTIE, SERVICIUL FISCAL DE STAT: “Daca persoana fizica a efectuat cheltuieli pentru procurarea unui mijloc de transport prin intermediul unei entitati juridice si valoarea depaseste, respectiv, aceasta entitate va fi obligata sa ofere informatii despre persoana X,Y sau Z.”

Pentru ca toate aceste informatii despre persoanele fizice sa fie la indemana fiscului au fost facute modificari la Codul Fiscal. Scopul schimbarilor este ca institutia sa poata determina venitul impozabil al cetatenilor. Economistii vad in asta o procedura normala, atata timp cat mecanismul e aplicat pentru toti si nu selectiv, iar datele sunt pastrate in securitate.

Sergiu GAIBU, EXPERT ECONOMIC, “EXPERT-GROUP”: “Din pacate cu un sistem justitiar defect ca in RM, existenta a unor situatii cand exista abuz din partea unor functionari, un astfel de mecanism poate fi utilizat nu in interesul general al cetatenilor si al economiei.”

Daca raportorii de informatii prezinta Fiscului datele cu intarziere, amenda este de 25 de mii de lei, pentru cifrele incorecte - sanctiunea este de 50 de mii, iar pentru neprezentarea lor – pana la 150 de mii.