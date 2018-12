Din fractiune in Franta. De ce Marian Lupu n-a ajuns in lista electorala a Partidului Democrat - Newsmaker.md

In lista electorala a Partidului Democrat nu s-a regasit ex-presedintele partidului si actualul lider al fractiunii parlamentare PDM Marian Lupu. La fel, in lista de partid a candidatilor la functia de deputat in parlamentul viitoarei legislaturi nu s-a gasit loc nici pentru „veteranii” PDM -Valentina Buliga si Valentina Stratan. In primii zece de pe lista de partid a nimerit doar un democrat din „primul val”, scrie newsmaker.md.