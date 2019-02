Directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatii, candidat pe circumscriptia nr. 33, s-a lansat in campania electorala. Ce spune ca va face daca va ajunge deputat - VIDEO

Boris VOLOSATII, CANDIDAT INDEPENDENT PE CIRCUMSCRIPTIA 33, CHISINAU: „Voi veni in Parlament cu ideea de a crea o comisie mixta intre MD si RO, pentru elaborarea tratatului de fratenitate si relatii speciale. Asta ar insemna inceperea unificarea spatiului dintre Moldova si Romania.”

Fost consilier municipal pe listele PLDM, director de liceu si candidat independent la functia de deputat, Boris Volosatii promite ca va aduce bani europeni in comunele pe care le va reprezenta in plen. Nu a explica insa de ce nu a facut front comun cu Andrei Nastase sau Calin Vieru, in conditiile in care toti trei impartasesc aceleasi valori.

Boris VOLOSATII, CANDIDAT INDEPENDENT PE CIRCUMSCRIPTIA 33, CHISINAU: „Nu m-am intalnit cu domnul Vieru nici in aceste miscari de unificare a fortelor unioniste si nici astazi, sper ca inca avem timp si in ceasul a 12-lea sa luam o decizie in favoarea ideei.”

Astazi, fiul poetului Grigore Vieru i-a cerut liderului PPDA sa se retraga de pe lista din circumscriptia uninominala in favoarea lui. Si asta pentru, spune el Andrei Nastase oricum ar urma sa ajunga in plen, de pe lista nationala a blocului ACUM.

Contactat de noi, Nastase ne-a spus ca se va documenta si va veni mai tarziu cu o reactie. Pe circumscriptia nr 33, care cuprinde cateva suburbii ale capitalei - Bacioi, Codru, Durlesti, Sangera si Truseni mai sunt inscrisi democratul Constantin Tutu, candidatul PPDA – Andrei Nastase, socialistul Vladimir Rosca si independentii Calin Vieru si Andrei Nastas. Despre ultimul se spune ca ar fi clona sefului de la PPDA.