Discutiile despre lungimea parului la baieti continua in liceul de la Ungheni. Specialistii de la Consiliul pentru Egalitate au fost acolo si au facut investigatii, iar concluziile vor fi anuntate mai tarziu. Reactia directoarei - VIDEO

Ana NUCA, DIRECTOAREA LICEULUI VASILE ALECSANDRI DIN UNGHENI: -”Consiliul profesoral atunci am decis sa facem o descifrare ce ar intelege parintii prin tinuta vestimentara decenta. Aleator am zis sa stabilim o marime a lungimii parului. Nimeni pana acum nu a fost discriminat sau injosit ca are parul lung.”

Astfel argumenteaza directoarea liceului, articolul din regulamentul intern al institutiei, in care se precizeaza lungimea parului admisa pentru baieti – de maxim 3 centimetri. Declaratia a fost facuta in cadrul sedintei de audieri demarata de Consiliul pentru Egalitate. Chiar daca discutia a fost declarata publica, directoarea s-a aratat deranjata de prezenta echipei PRO TV. Astfel, convorbirile au inceput cu jumatate de ora mai tarziu.

Ana NUCA, DIRECTOAREA LICEULUI VASILE ALECSANDRI DIN UNGHENI: ” Cand stai si parul sta pana aici nu consider ca este normal, suntem obligati sa ne ingrijim de igiena copilului.” 02:50 Observatiile nu se fac impotriva copilului, da ca sa le ajutam sa fie niste personalitati bine formate.”

Aceasta sustine ca atat ea, cat si profesorii au facut doar atentionari verbale. Administratia mai sustine ca regulamentul, adoptat de vechea conducere, a fost pus in discutie la consiliul profesoral, dar si la consiliul elevilor, iar obiectii nu au fost.

Totodata, in liceu se promoveaza o atitudine democrata, iar baietii sunt liberi sa poarte barba, parul lung sau vopsit, sustine aceasta. Iar prin sintagma feminizare, Ana Nuca spune ca…

Ana NUCA, DIRECTOAREA LICEULUI VASILE ALECSANDRI DIN UNGHENI :"Nu am avut intentii de discriminare, dar omenesti.”

Directoarea a refuzat sa raspunda la intrebarile noastre si sa comenteze afirmatiile elevului care s-a plans, dar in afara camerei de luat vederi, a declarat ca acesta ar proveni dintr-o familie problematica. Intr-o inregistare audio, facuta inca atunci, cineva din administratie il previne pe baiat ca ar putea fi consecinte daca nu tine cont de atentionarea verbala.

MEMBRU AL ADMINISTRATIEI LICEULUI: ”Te-am atentionat verbal. Am inteles ca si diriginta a vorbit mult cu tine. Ca sa nu ajungem la un proces verbal, iar mai apoi ordin de atentionare. Mai, i-a si tunde parul, termina cu samuraiul asta. Cati sunteti, 6-7. Ai vazut Cobasnean ce frumos s-a tuns. Apoi si alti copii. Tie iti trebuie sa termini liceul, iti trebuie sa ajungi la asa ceva.'

Conducerea nu a comentat cele intamplate, dar a negat vehement ca elevii ar fi fost pedepsiti pentru lungimea parului. In registrul de ordine al liceului, membrii consiliului nu au gasit niciun punct in care s-ar arata ca cineva s-ar fi ales cu proces verbal din cauza tinutei. Ulterior, specialistii au stat de vorba si cu elevii, inclusiv cu cei care poarta parul lung.

Acestia, insa, nu au vrut sa spuna in fata camerei despre ce se intampla in institutie. In urma scandalului, respectivul punct din regulament a fost eliminat. Consiliul a anuntat ca va analiza sedintele de astazi si va veni ulterior cu o concluzie.Daca va constata ca a fost o discriminare, ar putea fi aplicate sanctiuni.

Evghenii GOLOSCEAPOV, MEMBRU AL CONSILIULUI PENTRU EGALITATE: “Notiunea de tinuta decenta inca nu este clara. Decent pentru fiecare persoana poate fi diferita. E o intrebare de gandit si pentru dvs. si pentru minister.”

Victoria LUCA, MEMBRA A CONSILIULUI PENTRU EGALITATE: ”Aveti o lista de sanctiuni care pot fi, observatii orale sau scrierea in agenda, mustrare verbala sau in scris, eliminarea temporara de la lectii, exmatriculare. De aici s-au inceput temerile elevilor.”

Totul a pornit la sfarsitul lunii ianuarie, dupa ce un elev de la gimnaziu s-a plans ca a fost prevenit sa-si tunda parul, in caz contar i se va intocmi proces verbal. Ulterior Ministerul Educatiei a condamnat stipularea din regulamentul liceului.