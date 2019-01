Disputa in jurul faptului ca un politist a refuzat sa-i raspunda in rusa unui sofer continua. Un fost judecator la CC sustine ca omul legii a actionat corect, iar liderul PL a criticat Consiliul de Egalitate - VIDEO

Disputa in jurul faptului ca un politist a refuzat sa-i raspunda in rusa unui sofer continua. Fostul judecator la Curtea Constitutionala, Nicolae Osmochescu sustine ca omul legii a actionat corect. Iar liderul PL, Dorin Chirtoaca, a criticat Consiliul de Egalitate, care anunta ieri ca politistul ar fi trebuit sa vorbeasca in rusa.