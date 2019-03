Doar intr-un an, peste 900 de medici si asistenti medicali au plecat din spitalele de stat din Moldova. In mare parte, printre ei sunt chirurgi, neurologi ori stomatologi, arata ultimul raport al autoritatilor - VIDEO

In Taraclia, de exemplu, nu este niciun medic ORL-ist, asa ca localnicii sunt nevoiti sa mearga in alte raioane pentru consultatii. Totodata, administratia spitalului de acolo sustine ca mai are nevoie de infectionisti si anesteziologi-reumatologi.

Valerii JELEV, DIRECTORUL SPITALULUI DIN TARACLIA: „In prezent, problema insuficientei de angajati medicali ramane o problema grava, in special este vorba de medici. Multi dintre cei care au absolvit Universitatea de Medicina pleaca peste hotare. Nu este un secret ca se intampla din cauza salariilor mici si a conditiilor necorespunzatoare de munca. Lunar, transmitem Ministerului Sanatatii informatii privind numarul de angajati de care avem nevoie. „

Lipsa de specialisti in sistemul medical nu este o noutate pentru tara noastra, iar ultimul raport al autoritatilor demonstreaza ca problema devine din ce in ce mai grava. Daca in 2017, am avut 10287 de medici, atunci in 2018, numarul lor a scazut cu 257 de persoane.

Asta inseamna ca odata cu plecarea specialistilor din sistem, sufera in primul rand pacientul. Daca pana acum, la 10 mii de locuitori din tara le revenea cate 29 de doctori, in prezent este cu unul mai putin. Cel mai mult, medicii au plecat din spitalele din raioanele de nord si centru, cate 75 de doctori in mediu, dar si in capitala, unde sunt cu 65 de specialisti mai putin.

Iar odata cu numarul de medici, arata raportul, a scazut si numarul de vizite ale pacientilor la doctori. De exemplu, moldovenii au mers la medicii de familie cu aproape 20 de mii de ori mai putin in 2018, decat un an mai devreme, iar vizitele in institutiile medicale la ambulator au scazut cu 330 de mii. Totodata, numarul oamenilor din sate care au fost spitalizati este mai mic cu 7 mii si cu 1,500 in randul celor din orase.

Cat despre asistenti medicali, numarul lor a scazut cu 670 de persoane pe parcursul ultimului an. Astfel ca, in total, sistemul public de sanatate a devenit mai sarac cu 927 de angajati medicali in 2018.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: „ Daca vom compara cifrele de anul trecut cu cele de acum 20 de ani, o sa avem un tablou alarmant. In 1998, in spitalele de stat erau peste 16 mii de medici, in prezent sunt cu 6 mii mai putin. Iar numarul asistentilor medicali a scazut de trei ori mai mult. Inainte de anii 2000, am avut in jur de 38 de mii specialisti in domeniu, iar acum sunt putin peste 20 de mii. „

In raportul Ministerului Sanatatii, insa, nu sunt explicate cauzele plecarii angajatilor din sistem. Desi, acestea au fost anuntate de nenumarate ori de doctori.

Medicii se plang de salarii mici si conditiile de munca, ture suplimentare din cauza numarului mic de angajati si echipament medical vechi. In ultimii ani, cei care au ocupat functia de ministrul al Sanatatii, au recunoscut ca lefurile mizere sunt una dintre cele mai mari probleme ale sistemului si au tot promis... schimbari.