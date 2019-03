Doar patru la suta din chioscurile din capitala, la care se vand tigari, respecta prevederile de amplasare, sustin doi activisti civici. Acestea ar trebui sa fie la o distanta de 200 de meri de institutiile medicale si cele de invatamant - VIDEO

In legea privind Controlul tutunului se mentioneaza ca: unitatile cu suprafata comerciala mai mica de 20 metri patrati, ce vand produse din tutun, trebuie sa fie amplasate la o distanta de cel putin 200 de metri de la institutiile de invatamant si cele medicale.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “De multe ori insa legea se aplica mai mult pe hartie si mai putin in practica. Pe strada Alecu Russo din sectorul Rascani observam ca chiar peste drum de buticul unde se comercializeaza tigari este o institutite medicala, iar in spate, la mai putin de 200 de metri, un liceu.”

Activistii civici, Ion Andronache si Rodion Gavriloi, spun ca in urma unei cercetari au constatat ca doar 4% din gheretele din capitala respecta legea.

Ion ANDRONACHE, ACTIVIST CIVIC: ”In decurs de 28 de zile am expediat 56 de petitii catre ANSP. 337 de gherete reclamate in mun. Chisinau. 05:20 -”Aceste gherete sunt amplasate in zone putin populate.”

Acestia spun ca politistii sau medicii inspectori sunt in masura sa acorde amenzi, insa chiar si dupa sanctiune, proprietarii de chioscuri nu se conformeaza.

Ion ANDRONACHE, ACTIVIST CIVIC: ”Cand eram impreuna cu inspectorii, la gherete s-a apropiat propietara si s-a prezentat ca sotia unui ministru. Ne-a asigurat ca va scoate tigarile. Peste doua zile am vazut ca ei in continuare vand tigari chiar daca au primit amenda.”

Rodion GAVRILOI, ACTIVIST CIVIC: ’Institutia raspunzatoare este Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. De o luna acceptam sa fim acceptati I audienta.'

Comerciantii sustin ca oamenii vor cumpara tigari indiferent de distanta pana la butic.

"Omul este liber sa aleaga.02:15 Vor cumpara in continuare. Este o obisnuinta rea. Trebuie parintii sa-si educa copiii."

Cei doi activisti au depus o petitie la primarie in acest sens. Nu am reusit sa discutam cu reprezentantii ministerului Sanatatii si cu cei de la primarie pentru comentarii.