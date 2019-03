DOC/ Colegiul Disciplinar despre relatia de rudenie dintre un judecator si un avocat - ZDG.MD

Plenul Colegiului Disciplinar a decis ca judecatorul Igor Manascurta, invinuit de o familie din Chisinau ca ar fi examinat un dosar in care era implicat in calitate de reclamant un avocat cu care s-ar afla in relatii de rudenie, nu a incalcat legislatia. Membrii Plenului au ajuns la concluzia ca, desi relatia dintre judecator si avocat a fost confirmata in inregistrari audio si video de catre mama magistratului, acestea nu pot fi considerate probe, „deoarece sursa si modalitatea de obtinere a acestora sunt contrare ordinii stabilite intr-un stat democratic”, scrie zdg.md