Documentele ridicate din Troika Laundromat, una dintre cele mai mari scheme de spalare de bani din lume, dezvaluie relatia dintre un sef de politie din Moldova si bancherul rus, Gherman Gorbuntov - VIDEO

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI; “ - Un fost sef de politie detinea un cont de card, la o firma conectata de Gherman Gorbuntov. Mai exact, este vorba de 85 de persoane conectate de firma asta. “

Banii erau transferati de la Nicktown Ventures, o firma offshore, administrata de o cetateana britanica. In tranzactiile bancare ale acestei companii apare numele lui Gherman Gorbuntov si al sotiei acestuia, care au primit zeci de mii de euro pe conturile lor.

Pentru reporterii de la Rise Moldova, bancherul rus a spus ca prima data aude de o asemenea companie. Mai mult, printre cele 85 de persoane care detineau carduri si primeau bani se numara si colonelul Gheorghe Tretiacov.

Fostul sef al politiei criminale a spus ca din 2007 era sef al securitatii la Universalbank, banca detinuta de Gherman Gorbuntov timp de 3 ani, si ca de acolo a primit cardul pentru salariu. Din 2010, Tretiacov s-a angajat din nou la Ministerul de Interne. In Troika Laundromat au fost folosite 3 companii inregistrate la Chisinau.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI “ - Am gasit contracte, la care au fost atasate niste plati, prin care s-au vandut niste bunuri care in realitate. “

Prin intermediul companiilor, care au incheiat contracte cu firme fantoma ori de tip off-shore, s-au stors peste 100 de milioane de dolari. Una dintre ele este Avertas-Prim SRL, care a incheiat un contract in valoare de 25 de milioane de dolari cu o firma fantoma din Marea Britanie. Nu este clar cum a fost posibila o asemenea tranzactie, din moment ce aceasta a avut loc la sfarsitul anului 2006, iar Avertas-Prim SRL a fost creata abia in mai, 2007.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI ;“- Proprietarii ne-au spus ca nici n-au stiut ca sunt proprietari. “

A fost folosita in marea schema de spalare de bani si firma Vlacom Plus SRL, la fel, inregistrata in Moldova. In jur de 10 milioane de dolari au fost transmise de pe conturile companiei catre o firma offshore din Santa Lucia. Vlacom Plus a fost inregistrata pe numele unei persoane, care deja a decedat, iar ulterior a fost trecuta pe numele lui Veaceslav Raetchi, care este un simplu muncitor ce se ocupa de sortarea gunoiului.

Barbatul a spus ca nu stie nimic despre tranzactii si ca a devenit proprietarul firmei, dupa ce o persoana i-a propus sa faca o afacere, iar apoi a disparut. La fel s-a intamplat si in cazul celei de-a treia firme implicate in schema. Fondatorul companiei Rudona SRL este Anatolie Mura, care a povestit ca nu are nicio legatura cu firma data.

Iurie SANDUTA, AUTORUL INVESTIGATIEI; “ - Toate sunt la Banca de Economii. “

Pentru Rise Moldova, procurorul-sef, Viorel Morari, a declarat ca nicio firma de cele enumerate mai devreme nu este obiectul investigatiilor instrumentate de Procuratura Anticoruptie. Am incercat sa primim un raspuns in acest sens si de la Centrul National Anticoruptie. Purtatorul de cuvant al institutiei a declarat ca documenteaza cazul si va reveni ulterior cu un raspuns.

Troika Laundromat reprezinta una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare, la care au participat 233 de mii de companii si indivizi, care au incheiat tranzactii in valoare de 300 de miliarde de euro.