Dodon si-a lansat cel de-al patrulea film realizat sub egida sa. Pelicula care povesteste viata lui Stefan cel Mare a fost difuzata la un cinematograf din capitala si urmeaza sa fie prezentat si in scoli - VIDEO

Igor Dodon si-a lansat aseara cel de-al patrulea film realizat sub egida sa. Este vorba despre o pelicula care povesteste viata lui Stefan cel Mare si este o continuare a trilogiei Istoria Moldovei lansata anul trecut. Premiera s-a dat la cinematograful Patria din capitala, iar ulterior productia urmeaza sa fie difuzata si la mai multe canale tv de la noi. Aceasta are 45 de minute, atat cat tine o lectie, pentru ca ulterior sa fie duifuzata si in scoli, spune seful statului.