Doi barbati din Orhei, retinuti dupa ce au sustras 60 000 lei dintr-o masina de serviciu. Unul dintre suspecti lucra ca sofer- expeditor la intreprinderea de unde ar fi furat banii

Potrivit politiei, totul s- a intamplat la data de 5 martie, in jurul orei 13:00.

Suspectii au urmarit automobilul de serviciu din satele Condrita pana la Malcoci din raionul Ialoveni. In momentul in care soferul a coborat din masina fara s-o inchida si a intrat intr-un magazin, barbatii au sustras banii colectati din alte magazine, si anume o suma de 60 000 de lei.

Soferul pagubit l-a observat pe hot, dar nu a reusit sa-l prinda si a anuntat imediat politia.

In urma investigatiilor, politistii au recuperat o parte din banii furati, pe cand ceilalti bani au fost cheltuiti de faptasi.

Ulterior, suspectii au fost retinuti pentru 72 de ore.

Daca vor fi gasiti vinovati, invinuitii risca pana la 7 ani de inchisoare.