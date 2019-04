Doi barbati si un avocat, retinuti pentru ca vindeau marihuana in Chisinau - FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat la 25 martie in capitala.

Oamenii legii au identificat persoanele care vindeau droguri, dar si mai multe persoane care le cumparau. Astfel, procurorii au gasit in locuintele celor doi barbati droguri de tip marihuana in cantitati deosebit de mari. Iar avocatul si-a recunoscut vina si a predat benevol drogurile pe care le pastra in masina sa.

Faptasii au fost plasati in arest petru 30 de zile.

Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca inchisoare de la 7 la 15 ani.