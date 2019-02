Doi bebelusi gemeni, nascuti prematur la Kiev au fost a adusi cu un echipaj Aviasan la Chisinau. Micutii, de numai trei luni au ajuns la Chisinau insotiti de un echipaj Smurd si au fost internati la Institul Mamei si Copilului din capitala - VIDEO

Cei doi bebelusi au fost adusi aseara la Chisinau, dupa ce medicii de la Kiev au fost de acord sa-i externeze. Mama acestora, care este moldoveanca, i-a adus pe lume acum trei luni in capitala ucraineana, iar pana in prezent, starea lor nu permitea ca ei sa fie transportati. Insotiti de angajatii SMURD si de neonatologii de la AVISAN, copiii au ajuns in siguranta la noi in tara.

Dumitru CARASIC, SEF SMURD: „Echipajul a efectua misiunea dificila ca babelusii sa ajunga acasa cu bine, starea copiilor este satisfacatoare si stabila.”

Micutii au fost preluati de medicii de la Institul Mamei si a Copilului.Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii Exceptionale acesta este prima operatiune de transportare a pacientilor in care au fost implicate ambele servicii.