Doi copii din Floresti au murit, dupa ce televizorul din odaia in care se aflau a explodat

Tragedia a avut in jurul orei 13:10, in localitatea Sanatauca, din raionul Floresti.

Potrivit politiei, un baiat de 4 ani si sora sa de 3 ani se aflau in casa si priveau televizorul. In momentul exploziei tatal micutilor se afla in curtea casei cu fiul sau cel mai mare in varsta de 7 ani. Barbatul a intrat in casa si i-a scos insa dupa scurt timp acestia au decedat la spital.





Mama acestora nu era acasa in momentul tragediei. Politia investigheaza cazul.