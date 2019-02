Doi deputati democrati sustin ca o intreprindere de stat a lasat in paragina terenurile agricole- mold-street.com

Din aceste motive legiutorii considera necesar de a modifica anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii raman in proprietatea statului si de a lua de la aceasta intreprindere 10 hectare de teren pentru ai transmite localitatii Chetrosu, ca aceasta sa isi poata solutiona „atat problemele de dezvoltare ale localitatii cat si cele de ordin demografic.”

Potrivit unui proiect promovat de democrati in Parlament, in Chetrosu din anul 2008 au fost epuizate suprafetele de teren din fondul de rezerva destinat dezvoltarii localitatii, in special pentru acordarea loturilor destinate constructiei caselor individuale.

