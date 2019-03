Doi dintre cei sapte profesori de la Orizont, expulzati in Turcia, condamnati la 6 si 9 ani de puscarie

Stirea se actualizeaza.

Potrivit lui Öz Ümit, despre asta s-a aflat acum 2 saptamani, cand rudele celor 2 profesori turci au primit o scrisoare de la o instanta din Turcia in care se spune ca un barbat a fost condamnat la 9 ani de puscarie, iar altul la 6.

"De ce cum, nimeni nu stie", spune Öz Ümit, directorul adjunct al liceului Orizont din capitala.

La inceputul lunii septembrie, anul trecut, autoritatile de la noi au permis expulzarea a 7 profesori turci de la liceul moldo-turc Orizont. Potrivit SIS-ului, persoanele au fost declarate indezirabile pentru ca ar avea legatura cu Fetulah Gullen.

Politicienii tind sa faca o legatura dintre vizita lui Recep Erdogan in tara noastra si expulzarea profesorilor turci. Igor Dodon a negat vreo legatura in acest sens.

In iunie, seful statului s-a odihnit in Antalya pe banii turcilor, iar o luna mai tarziu se afla ca Erdogan accepta solicitarea de a finanta reparatia presedintiei. In februarie 2018 se dau start lucrarilor, iar in iulie, partenerii turci gasesc bani si pentru mobila.

VEZI SI: "Cand o sa se intoarca tata?" Povestea unui destin schimbat pe 6 septembrie, atunci cand profesorii de la Orizont au fost expulzati in Turcia - VIDEO