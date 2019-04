Doi lei - atat i-a costat pe cei din Blocul ACUM un vot pentru candidatii alesi pe lista de partid. Pe socialisti - 11 lei, iar pe democrati - 63 - VIDEO

Partidul Sor a cheltuit 15 milioane de lei pentru promovarea celor 51 de candidati, dintre care doar 5 au ajuns in Parlament. Asta ar insemna 3 milioane de lei pentru un loc, acesta fiind cel mai mare pret pentru un fotoliu in campania parlamentarelor din 2019. Democratii au folosit 21 de milioane de lei pentru circumscriptia nationala, suma care a rezultat cu 13 fotolii de deputat.

Respectiv, un loc a costat 1,5 milioane de lei, a calculat portalul rise.md. In comparatie cu democratii, socialistii au avut la dispozitie un buget de patru ori mai mic pentru a-si promova candidatii pe lista nationala, adica 4,8 milioane de lei.

Cu toate astea, s-au ales cu cei mai multi parlamentari alesi pe lista de partid – 18 la numar. Un fotoliu i-a costat aproape 270 de mii de lei. Cele mai ieftine locuri obtinute pe circumscriptia nationala sunt ale Blocului ACUM. Un milion de lei si 14 deputati in noul legislativ. Deci, 58 de mii de lei pentru fiecare.

“Astfel, un loc în Parlament i-a costat pe cei de la ACUM de peste 50 de ori mai puţin decât pe cei din Partidul Şor, de 28 de ori mai puţin decât pe democraţi şi de circa cinci ori mai puţin decât pe socialişti.“

La capitolul circumscriptii uninominale, cel mai scump vot a fost la Nisporeni. Vlad Plahotniuc a cheltuit cam 53 de lei pentru fiecare alegator. Ilan Sor si Marina Tauber fiecare cate 17 lei la Orhei si Ivancea, iar candidatul de la Comrat, Alexandr Suhodolski – 7 lei, practic de 7 ori mai mult decat lidera lui, socialista Zinainda Greceanii. Un leu per vot s-a dat si pentru democratul Alexadru Jizdan. Pentru Andrei Nastase un vot a insemnat 3 lei si 50 de bani, iar pentru Maia Sandu – 86 de bani. Zero lei a afisat candidatul ACUM de pe circumscriptia SUA si Canada, Dumitru Alaiba.

Cei trei independenti care au ajuns in Parlament au bugete netransparente. Viorel Melnic nu a publicat raportul finaciar, Alexandr Oleinic a afisat cheltuielile doar pentru primele 3 saptamani din cele 5 de campanie electorala, iar Ion Groza a raportat veniturile si cheltuielile pentru patru din cele 5 saptamani. Socialistii au intrat in legislativ in total cu 35 de mandate, democratii cu 30, ACUM cu 26, Sor cu 7. Alte 3 din cele 101 de fotolii sunt ale independentilor.