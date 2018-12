Doi prieteni de pahar din Ialoveni au petrecut pana cand unul din ei l-a ucis pe celalalt. Cum s-a intamplat totul si ce spun vecinii - VIDEO

Totul s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica in casa suspectului. Dupa ce au consumat alcool impreuna, barbatii au inceput sa se certe, spun oamenii legii, iar gazda l-a lovit cu o piatra in cap pe oaspetele in varsta de 30 de ani.

Din spusele politistilor, dupa incaierare, barbatul si concubina sa, care a asistat la cele intamplate, au mers a doua zi la Chisinau. Cand au revenit, l-au gasit pe acesta zacand mort in casa. Vecinii spun ca in noaptea cu pricina nu au auzit mare lucru.

”Pe la ora 6 la ei era liniste in gospodarie.”

Sustin insa, ca cei doi, cu mintea limpede erau prieteni, la betie, insa, se incaierau.

”Nu ii intelegeai. Impreuna erau gasca si apoi se certau, apoi iar impreuna. Nu intelegeai ce persoane sunt ei.”

”El era tare rau.”

Unul din apropiatii victimei afirma ca barbatul era destul de muncitor cand nu bea.

“Erau beti. Era agresiv cand bea, dar asa nu. Copii are la Ialoveni si sotie are.”

Dupa cele intamplate, copiilor le este frica sa mearga pe strada, spun oamenii.

”Copiilor le este frica sa mearga pe drum ziua. Trebuie sa iesim s ane intalnim copiii.”

Politia sustine ca cei doi au antecedente penale.

Vasile POSTICA, SEF DE POLITIE COSTESTI, IALOVENI: " Am depistat persoana in casa banuitului cu semne de violenta asupra corpului. Banuitul a fost condamnat de multiple ori anterior.”

Expertiza medico-legala urmeaza sa stabileasca daca moartea a survenit pe loc sau ulterior in urma loviturilor. Daca va fi gasit vinovat, suspectul risca pana la 15 ani de inchisoare.