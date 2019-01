Dorin Chirtoaca a mers la bustul lui Eminescu cu mai multe carti scrise de poet: "O sa i le transmit domnului politist care cu demnitate a aparat limba romana" - VIDEO

VIDEO IN CURAD

Liderul PL, Dorin Chirtoaca a venit cu mai multe carti scrise de Eminescu, pe care spune ca i le-a adus politistului care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Autonomia Gagauza.



Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: "Am gasit aceste carti, am intrat intr-o librarie la prima ora, le-am luat si o sa i le transmit domnului Andrei Rotaru, domnului politist care cu demnitate a aparat limba romana."





Totul s-a intamplat pe un drum din Cimislia. Politistul de patrulare l-a tras pe dreapta pe sofer si, in limba romana, i-a cerut soferului, originar din Gagauzia, sa prezinte actele la control. Enervat, soferul i-a cerut politistului sa vorbeasaca in limba rusa, argumentand ca el nu intelege in limba romana. Politistul a continuat sa vorbeasca in limba romana, sustinand ca el vorbeste limba de stat.