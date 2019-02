Dorin Chirtoaca cere excluderea PSRM-ului din cursa electorala. Liderul PL ii acuza pe socialisti ca presedintele Igor Dodon i-ar promova in campania electorala - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: “Igor Dodon a anuntat ca nu participa in cursa electorala si tot el a anuntat deschis ca ii sprijina pe socialisti, incalcandu-si propriul angajament dat cand a fost ales in functia de presedinte si anume acela de a fi presedintele tuturor cetatenilor. Partidul socialistilor si Igor Dodon folosesc intreaga masinarie prezidentiala in scop electoral.”

Astfel, Dorin Chirtoaca spune ca a depus o contestatie la CEC prin care cere excluderea Partidului Socialist din cursa. Comisia Electorala Centrala are la dispozitie trei zile ca sa vina cu un raspuns. Pana atunci, socialistii au dat replica.

Ion CEBAN, SECRETARUL IDEOLOGIC AL PSRM: “Chirtoaca numai face ham ham si locul lui e la puscarie.”

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: “Ion Ceban traieste pe alta planeta.”

La conferinta de astazi, socialistii au anuntat ca de cand s-a dat startul campaniei electorale, PSRM a organizat intalniri cu circa 70 de mii de cetateni.

Zinaida GRECEANAI, LIDERA PSRM: “Oamenii ma intreaba daca nu cumva se pregateste din nou un furt ca cel am miliardului.”

Anterior, anticoruptie.md a scris ca Zinaida Greceanii se regaseste printre beneficiarii de credite neperformante de la Banca de Economii.

Tot astazi, socialistii au mai spus ca Plahotniuc, Voronin si Sor ar complota impotriva PSRM, fara a da detalii. Reprezentantii celor trei formatiuni nu ne-auraspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile.