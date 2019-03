Dorin Chirtoaca: "Dodon si Plahotniuc fac circ s-a vazut si de la intalnirea lor de ochii lumii la Resedinta de Stat'"- VIDEO

Dorin Chirtoaca, LIDERUL PL: "Dodon si Plahotniuc fac circ s-a vazut si de la intalnirea lor de ochii lumii la Resedinta de Stat. Ei au nevoie sa-si justifice public alianta care o au de foarte multa vreme. Doar sa se promoveze la televiziunile lor alt ceva nu fac nimic. Blocul ACUM incearca sa-i demaste doar ca este nevoie de mai mult decat sa anunte chestiunea cu prim-ministru si presedinte al parlamentului. In primul rand chestiunea lui Nastase trebuie lamurita prin prizma Air Moldova.

Iar demascarea socialistilor trebuie sa aiba loc nu numai prin a pune piciorul in prag. Evident ca nimeni nu o sa le dea nici premier, nici prim-ministru. Trebuie sa-i demaste pas cu pas, punct cu punct pana ei nu vor avea niciun argument in ceea ce priveste dezoligarhizarea tarii pentru ca acum socialistii vor spune ca cu 26 de mandate ca voi nu puteti pretinde la speaker si prim-ministru, nu avem incotro mergem cu PD.

In conditiile in care s-ar discuta altfel, tematic pe puncte, atunci vor fi demascati socialisti si lipsiti de posibilitatea de a se manifesta pe viitor. Asa as face eu. Plahotniuc este candidatul la prim-ministru, este evident acest lucru. Acum este asa un joc, un spectacol de ochii lumii care nu reprezinta nimic."