Dorin Chirtoaca il acuza pe Vlad Plahotniuc ca isi ascunde averea in spatele mai multor firme din offshor. Iar despre Andrei Nastase spune ca a fost implicat si el in furtul miliardului - VIDEO

Dorin Chirtoaca il acuza pe Vlad Plahotniuc ca isi ascunde averea in spatele mai multor firme din offshor. Iar despre Andrei Nastase spune ca a fost implicat si el in furtul miliardului, asta desi cu putin timp in urma voia sa faca bloc comun cu ACUM. Cei doi nu au raspuns inca la acuzatiile liderului PL.