Dorin CHIRTOACA: "Multumim celor care au participat la alegeri, indiferent de obtiunea pe care au avut-o. Indiferent de numarul care va rezulta, faptul ca am avut curajul sa spargem geata, acest curaj va fi rasplatit in timp. Oamneii nu au avut nicio placere sa mearga la vot. A urmat presiuni asupra primarilor. In timpul campaniei, aceste 3 partide, PSRM, PS si PD au comis incalcari grave, iar noi am cerut excluderea lor."