Dorin Chirtoaca: "Socialistii joaca teatru. Ei au fost impusi de Plahotniuc ca sa arate ca vor alianta cu ACUM "

Dorin CHIRTOACA, LIDER PL: "Socialistii joaca teatru. Ei au fost impusi de Plahotniuc ca sa arate ca chipurile ei vor alianta cu ACUM ca daca ar vrea nu ar face declaratii prin presa, dar s-ar duce la ACUM la sediu si ar discuta de dimineata pana seara si ar cauta modalitate. Cum s-au unit atunci la proteste asa ar face si acum si ar da jos dictatorul.

Care este raul mai mare de acum? Federatia Rusa sau dictatorul care isi bate joc de popor. In mod normal trebuie de stabilit prioritatile. Daca societatea geme din cauza dictatorului Plahotniuc si a ajuns la putere in mod artificial si a furat voturi si in aceasta campanie electorala ar trebui sa-si asume si sa spuna da, noi avem curaj sa dam jos dictatura."

Astazi, deputatii din blocul ACUM au spus ca nu vor discuta cu socialistii despre crearea unei majoritati in Parlament. In schimb le-au propus sa voteze o serie de initiative care presupun demiterea procurorului general si a conducerii mai multor institutii de stat. Maia Sandu si Andrei Nastase au spus ca democratii si socialistii i-au chemat pe ei mai intai la negocieri doar de ochii lumii.

Purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca deputatii democrati asteapta sa aiba loc prima sedinta a parlamentului dupa care va fi luata o decizie.





In urma alegerilor din 24 februarie, patru partide au ajuns in Parlament. PSRM a obtinut cele mai multe mandate – 35, PD s-a ales cu 30 de mandate, blocul ACUM cu 26, iar Partidul SOR are sapte fotolii. In legislativ vor fi si trei deputati care au candidat independent.