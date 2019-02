Dorin Chirtoaca spune ca autobuzele expuse in PMAN nu sunt noi: "Plahotniuc si Dodon, nu-i cam scump 130.000 Euro pentru un autobuz second-hand? Pretul lor este cam de doua ori mai mic" - FOTO

Mesajul postat de Dorin Chirtoaca:

Mai multe autobuze de modelul celor care urmeaza sa circule in curand pe strazile din Chisinau, au fost etalate ieri in Piata Marii Adunari Nationale. Se intampla la doar o saptamana, de cand a fost anuntat castigatorul licitatiei. Intrebat de ce le-a adus acolo, primarul interimar ne-a spus ca firma care a castigat licitatia le-a adus la noi ca sa le expuna, si ca acest fapt nu are nicio legatura cu campania electorala.