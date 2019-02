Dosarul Filat 2 a fost suspendat de Judecatoria Buiucani. Avocatii spun ca daca judecatorii vor lua o decizie in favoarea lor, dosarul in care fostul lider PLDM este cercetat pentru sapalare de bani, ar putea fi clasat - VIDEO

Azi dimineata, fostul premier Vlad Filat a fost escortat la Judecatoria Buiucani pentru o noua sedinta in cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele sau pentru spalare de bani.

Avocatii au cerut ca mascatii inarmati pana in dinti care il escorteaza pe Filat sa paraseasca sala, insa judecatorii au respins demersul.

Nadejda BUSUIOC, PROCUROR: “Sunt inarmati. E condamnat”.

Aparatorii fostului premier considera ca dosarul trebuie clasat din cauza unor incalcari de procedura. Printre ele – faptul ca ancheta a fost efectuata de un procuror, iar dosarul a fost prezentat in instanta de altul.

Magistratii nu au putut sa se pronunte, asa ca urmeaza ca judecatorii de la Curtea Constitutionala sa interpreteze codul de procedura penala.

Dupa sedinta de judecata de astazi, Filat a reusit sa schimbe cateva cuvinte cu presa. Acesta a declarat ca a votat la alegerile de duminica.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: “Am votat ca sa avem un stat de drept in Republica Moldova.”

Dupa care a fost scos in graba de mascati din sala de judecata.

In momentul in care era urcat in duba, ziaristi l-au intrebat ce sfaturi are pentru blocul ACUM, pentru care PLDM, formatiune pe care el a condus-o, si-a anuntat sustinerea in alegerile de duminica.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: "Sa se gandeasca la oameni."

Dosarul in care Vlad Filat este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari a ajuns in judecata acum 5 saptamani.

Procurorii cer 10 ani de inchisoare pentru fostul premier. Acesta se afla deja de peste 3 ani in detentie, fiind condamnat la 9 ani de puscarie pentru trafic de influenta si corupere pasiva.

Ilan Sor, cel care l-a denuntat, recunoscand ca i-a dat mita 250 de milioane de lei, de asemenea a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. El, insa, se va afla in libertate pana se va pronunta Curtea de Apel Cahul.

Intre timp, Sor a reusit sa candideze la alegerile parlamentare si sa obtina mandat de deputat.