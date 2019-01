Doua mame ii acuza de neglijenta pe medicii de la spitalul numarul unu pentru copii din capitala. Una din ele spune ca i s-ar fi pus un diagnostoic gresit copilului sau - VIDEO

Diana are un copil de un an si sapte luni. In seara de 7 ianuarie micutul a facut febra, asa ca femeia a sunat la ambulanta si a fost dusa la spitalul clinic municipal pentru copii numarul 1.

Diana: “ Am ajuns la spital m-au intrebat vreau sa fiu internat sau nu. Eu i-am spus ca da, copilul se simtea rau. Ea a spus ca bine va internam dar nimeni nu o sa va faca nimic mai bine plecati acasa. Ne-au pus in salon unde e primirea si au administrat o injectie mai mult nimic. Dimineata s-au schimbat medicii eu le-am zis ca copilul se simte rau poate sa-i faca o investigatie ea mi-a zis ca totul e in regula si ca eu inventez.”

In perioada in care s-a aflat la spital cu copilul, Diana a cunoscut-o pe Elena, o alta mama, micutul careia era internat in aceeasi sectie. Prin telefon, Elena ne-a povestit ca un medic de la aceasta institutie medicala i-ar fi pus copilului diagnoza gresita, spunandu-i ca micutul are pneumonie.

A doua zi, un alt doctor i-a spus ca este vorba despre o raceala si a trimis-o sa-si trateze copilul acasa. Vazand ca baietelul se simte rau in continuare, femeia a mers la un spital privat din capitala.

Elena: “ Medicii de la Lazo au spus ca copilul are pneumonie si i-au adiminstrat antibiotice. Am venit la spitalul privat si am facut renghen s-a constatat ca nu este pneomonie ci o raceala puternica, acum suntem internati in spital copilul se simte mai bine ne tratam.”

Nu l-am gasit astazi la munca pe seful spitalului. Fara sa stie ca este filmat, unul dintre medicii de acolo ne-a spus ca starea celor doi copii nu era foarte grava si ca acestia puteau fi tratati si acasa.

“ Avem doar 100 de paturi, dimineata erau 172 de bolanvi, unde sa-i cazam pe toti. Ii cazam doar pe cei mai urgenti.-Este o mamica care a mers la spital privat.- Cauta conditii, mamele in ziua de azi sunt tare subrede ascultati-ma pe mine ca eu lucrez aici de 45 de ani.”

Nu am reusit sa aflam astazi de la Administratia Spitalului Clinic Municipal de Copii numarul 1 detalii despre aceste doua cazuri, dar nici motivul pentru care in institutie nu exista locuri sificiente pentru bolnavi.