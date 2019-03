Doua mame se plang ca la gradinita numarul 91 din capitala copiii lor sunt discriminati. S-ar intampla dupa ce ele au protestat fata de neregulile din institutie si ca achita in fiecare luna taxe neformale - VIDEO

Aceasta femeie, care isi duce copilul la Gradinita nr. 91 din sectorul Buiucani, spune ca baiatul ei ar fi discriminat in ultima perioada.

“Era o masa chiar langa usa la viceu, 5 copii stateau acolo si mancau, eu l-am intrebat Victor de ce stai acolo, el mi-a spus ca acolo stau cei mai rai copilasi, eu am intrebat de ce ati procedat asa, i-a mi-a spus cand o sa ma stimez atunci o sa stea.”

Educatoarea spune ca nu este adevarat si ca nu ii trateaza diferit pe copii.

Maria COSTIN, EDUCATOARE: “Nu se face diferenta, la noi merge rotatia, asa e proiectul grupei, nu ca suntem la piata centrala si viceul miroase, e curat ideal.”

Femeia crede ca atitudinea educatoarei ar veni dupa ce ea s-a aratat indignata ca in gradinita ar fi mai multe nereguli si a cerut administratiei sa le rezolve. Unul dintre neajunsuri ar fi ca vesela din care mancau copiii era sparta.

MAMA: "Multe luni am stat cu cioburi. Cand inchideam usa si pleca, mi se spune ca mi-au venit. Si il face mincinos, si el imi spunea mama nu spune.”

Ea spune ca nici servetele nu li se dau micutilor care sunt nevoiti sa se stearga de haine. Asa ca le-a cumparat ea de mai multe ori si le-a dus in grupa.

MAMA: “Mi le-a intors inapoi le-am gasit atarnate de dulapul copilului si mi-a spus ca aici regula nu fac parintii.”

Astazi cand am fost noi la gradinita, servetele nu erau.

Maria COSTIN, EDUCATOARE: “Lucram cu ceva avem, nu ne dau.”

Si o alta mama care are un copil in aceeasi grupa spune ca educatoarea are o atidudine aparte fata de el.

MAMA: “Copilul meu era aruncat de pe pat.”

Femeile spun ca parintii colecteaza cate 150 de lei pe luna pentru ca sa le achite un adaos la salariu educatorilor. Iar dupa ce institutia a ajuns in vizorul CNA, suma asa-numitei donatii s-a redus pana la 100 de lei lunar.

MAMA: “Mi-au spus ca s-au suparat ca nu mai colectez.”

In gradinita se colecteaza bani, desi nu exista o asociatie a parintilor, iar acest lucru este ilegal. Parintii ne-au expeddiat poze cu bonurile de plata pentru cumparaturi si mesejele prin care comunica. In unul din ele este scris ca:

“S-au colectat pentru doua luni 4 650 de lei. Timp de doua luni au fost cheltuiti 1 112.61. 500 de lei lunar educatorilor si le ramane si rest.”

MAMA: “Colectam acum cate o suta.”

Un parinte pe care l-am intalnit in preajma institutiei ne-a spus ca in grupa in care merge copilul sau se colecteaza cate 50 de lei pe luna pentru produse de igiena. Directoarea institutii infirma acest lucru.

Lucia PISARENCO, DIRECTOAREA SCOLII PRIMARE – GRADINITA NR. 9: “Nu e adevarat.”

Purtatorul de cuvant al CNA ne-a spus ca directoarea este cercetata in libertate pentru abuz de serviciu. In urma perchezitiilor efectuate anul trecut, aici au fost ridicati bani si caiete in care erau scrise sumele achitate de parinti.

Astazi sefa Directiei Educatie Buiucani spune ca a fost in inspectie la aceasta gradinita, dupa ce noi am sunat-o ca sa o intrebam care este situatia.

Veronica SOLOMITCHI, SEFA DIRECTIEI EDUCATIE, SECTORUL BUIUCANI: “Nu erau afisate cheltuile institutiii”

Veronica Solomitchi spune ca institutia este asigurata cu toate produsele si rechizitele de aceea parintii nu trebuie sa colecteze niciun ban. Produsele, insa, sunt oferite dupa ce directoare prezinta lista cu cele necesare directiei de sector.

Primarul interimar al capitalei a anuntat acum doua saptamani ca angakatii din scoli si gradinite care vor cere sau vor colecta bani de la parinti vor fi imediat demisi, fara sa fie asteptate rezultatele anchetei CNA. Sefa directiei Educatie nu ne-a raspuns la telefon sa ne spuna daca asa se va intampla si la gradinita numarul 91.