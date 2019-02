Masinile care au ars pe strada Traian ar fi fost incendiate intentionat. Martor: "Au dat foc...si au fugit. Unul era imbracat in negru, iar altul in rosu" - VIDEO

Focul a izbucnit noaptea trecuta in jurul orei 1.00 in parcarea de pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei. Oamenii care locuiesc in apropiere au observat flacarile si au sunat la 112. Un martor spune ca a vazut cum doua persoane incendiaza autoturismele.

Valentina, MARTOR: “La ora unu cand au dat foc din ambele parti la 01:05 masina a facut asa o bubuitura, m-am trezit si repede la geam si ei au fugit in directia ceea unde e masina ceea rosie, unul era imbracat in negru iar altul in rosu erau tinerei asa slabi.”

Martorii povestesc ca focul era foarte puternic si se auzeau bubuituri.

“Noaptea ne-am trezit de la trosnituri. Desi locuiesc in a doua casa, auzeam niste zgomote ingrozitoare. Ardea tare. A venit ambulanta, pompierii.”

“Masina e noua sa zic ca a ars singura nu cred.-E periculos de lasat masina in strada?- In timpurile noastre da!”

Potrivit pompierilor, flacarile au distrus automobilele in totalitate. Versiunea preliminara a salvatorilor este ca masinile au fost incendiate.

Cazul a fost inregistrat la politie, iar oamenii legii spun ca asteapta incheierea finala a Inspectoratului General de Urgenta. Totodata, urmeaza ca proprietarii sa fie audiati. Noi nu am reusit sa-si gasim ca sa discutam cu ei.