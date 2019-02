Doua ore de stres pentru locuitorii din preajma restaurantului de la Ciocana, unde a fost alerta cu bomba. Genistii au anuntat ca nu au gasit nimic, iar alarma a fost falsa. Ce pedeapsa risca autorul - VIDEO

Era trecut de ora 20, cand politia a fost alertata de o persoana necunoscuta ca un restaurant de la Ciocana este minat. Genistii au incercuit zona si au inceput verificarile.

„Stateam in casa si am vazut ca era ambulanta si politia si am iesit afara cu vecinul sa ne uitam ce s-a intamplat.”

Practic tot cartierul a iesit in strada, sustine acest martor. Seful adjunct al politiei municipale ne-a spus ca localul era inchis si nu era niciun client in interior, atunci cand au avut loc verificarile. In cele din urma, apelul s-a dovedit a fi fals.

„Lumea suna si minciuneste, nu e prea bine.”

Atunci cand va fi identificat, autorul alertei false s-ar putea alege cu pana la doi ani de inchisoare.