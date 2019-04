Doua persoane s-au stins, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un autobuz de pe ruta Chisinau-Anenii Noi - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat astazi, in jurul orei 11:00, langa satul Tartareni, raionul Anenii Noi. Automobilul de model Dacia, in care se afla soferul si o pasagera, s-a ciocnit cu autobuzul de pe ruta. In urma impactului, soferul Daciei, dar si pasagera, s-au stins pe loc.

Nu se stie daca in autobuz erau pasageri.

Dupa lovitura, vehiculele au fost facute zob.

Stirea se actualizeaza.