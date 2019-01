Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au ajusn la spital, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent, la Botanica: a fost nevoie de interventia salvatorilor de la descarcerare - FOTO/VIDEO

Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 00:30, pe o soseaua Muncesti.

Potrivit politiei, un sofer de 31 de ani, care se afla la volanul unui Volkswagen s-a izbit un BMW, dupa care a ajuns cu vehiculul intr-o Toyota.

In Volkswagen se aflau patru persoane, printre care soferul si trei pasageri de 28, 29, 31 de ani. In Toyota - soferul de 26 de ani si o pasagera de 31 de ani, iar in BMW era un tanar de 24 de ani.

In urma impactului violent, doua persoane, soferul si o pasagera din Volkswagen s-au stins, iar trei pasageri - doi din Volkswagen si unul din Toyota au fost raniti.

In urma loviturii, Volkswagen-ul a fost indoit la mijloc. A fost nevoie de interventia salvatorilor de la descarcerare pentru a scoate victimile din masina.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.