Drumul de centura al Chisinaului intra din nou in reparatii, dupa ce vechiul contract a fost reziliat din cauza unor scheme de coruptie. Lucrarile ar trebui sa inceapa la vara, iar Ministrul Economiei a promis ca in doi ani 6 kilometri vor fi gata - VIDEO

Drumul de centura al Chisinaului intra din nou in reparatii, dupa ce vechiul contract a fost reziliat din cauza unor scheme de coruptie. Lucrarile ar trebui sa inceapa la vara, iar Ministrul Economiei a promis, solemn, ca in doi ani primii 6 kilometri vor fi gata. Pentru aceasta portiune s-au luat in credit aproape 10 milioane de euro de la BEI.