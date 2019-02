Drumurile reparate sunt bune, iar autocarul PD nu e chiar de lux. Asa au reactionat democratii Sergiu Sarbu si Andrian Candu la stirile difuzate ieri de ProTV - VIDEO

Acestia au urcat si in autobuz, iar Candu a facut-o pe jurnalistul cu soferul.

Se intampla dupa ce ieri reporterii Pro Tv au cerut sa filmeze autocarul confortabil la bordul caruia democratii merg prin sate sa se intalneasca cu alegatorii. Vicepresedintele PD, Vladimir Cebotari a declarat ca ne permite doar daca imbracam vestele partidului.

Purtatorul de cuvant al formatiunii ne-a comunicat ca nu stie cat costa autocarul si daca acesta apartine partidului sau daca a fost luat in chirie. In privinta drumurilor prost reparate in cadrul proiectului Drumuri bune, lansat de democrati a reactionat Sergiu Sarbu. Acesta a postat un filmulet in care da asigurari ca drumurile reparte sunt calitative.

Ieri, Vicepresedintelui PD, Vladimir Cebotari aspunea ca este absolut normal ca dupa topirea zapezii drumurile sa nu mai fie atat de bune. Acesta sustine ca nu toate drumurile despre s-a scris pe retelele de socializare ca au ajuns intr-o stare deplorabila au fost renovate in cadrul proiectului lansat de democrati. Proiectul Drumuri bune pentru Moldova a fost anuntat anul trecut de catre liderul PD, Vlad Plahotniuc.

In 2018, in cadrul programului s-au reparat 1200 de km de drum pentru care s-au cheltuit aproximativ 1,6 miliarde de lei, alocati din bugetul de stat.