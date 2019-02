Duminica si mortii ar putea vota. Cel putin asa reiese din datele culese de Promo-Lex. Ei spun ca mai multe liste electorale contin numele unor persoane decedate - VIDEO

Faptul ca in listele electorale sunt notate numele unor persoane care nu mai sunt in viata este eroarea cel mai des intalnita spun expertii Promo-Lex care au stat de vorba cu reprezentantii a peste 900 de birouri electorale.

Ei spun ca aproape in fiecare a patra sectie listele electorale contin numele unor raposati.

Purtatorul de cuvant al CEC spune ca acest lucru este inevitabil pentru ca listele au fost tiparite cu 25 de zile inaite de alegeri si ca intre timp unii oameni au decedat.

In alte situatii, informatia despre anumite persoane care s-au stins din viata nu a fost inclusa in Registrul de Stat al Populatiei.

Cei de la Promo-Lex mai spun ca in multe cazuri adresele alegatorilor nu corespund realitatii. Un caz iesit din comun a fost inregistrat in capitala unde in doua apartamente s-au inscris, pe ultima suta de metri, 30 de alegatori din Calarasi.

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAME PROMO-LEX : “Ei au fost obligati noi cunoastem adresarile.”



In perioada 2-15 februarie, concurentii electorali au cheltuit, in total, peste 24 de miloane de lei, dintre care un milion nu a fost declarat.

Partidul Sor a primit donatii peste limita admisa.

Compania Ex-Factor care s-a ocupat de reconstructia apartamentelor de pe bulevardului Moscovei, afectate de explozie, i-a donat aproape un milon si jumatate de lei.

Reprezentatii partidului Sor afirma ca nu s-a comis nicio incalcare, iar angajatii companiei pe care i-am contactat la telefon ne-au spus ca nu ne pot face legatura cu cei din administratie ca sa discutam acest subiect.

Totodata, in ultimele zile de campanie, unii concurenti electorali au utilizat resurse administrative, s-au laudat cu lucrari facute cu bani din bugete publice si au avut discursuri care instiga la ura.

Totodata, directorul de programe PROMO-LEX a anuntat ca nu va sustine in ziua alegerilor conferinte de presa pentru a prezenta incalcarile asa cum a facut-o la alte scrutine si asta pentru ca CEC a interzis observatorilor sa faca declaratii in ziua alegerilor.

Dupa inchiderea sectiilor de votare, PROMO-Lex, care are cei mai multi observatori la nivel national, va publica trei rapoarte.

Purtatorul de cuvant al Comisiei Electorale Centrale ne-a spus ca este o norma legala care trebuie respectata. Alegerile parlamentare vor fi monitorizate de aproape 3 mii de observatori PROMO-LEX si peste 7 sute de observatori internationali.