Dumitru Alaiba pune sub semn de intrebare o initiativa legislativa cu privire la raportul Kroll 2: „Nu numele lui Ilan Sor este tinut secret in raportul Kroll 2, ci un alt nume. Cu atata inversunare ar putea fi pazit numele Vlad Plahotniuc” - FOTO

Potrivit lui Alaiba, publicarea acestuia se taraganeaza pentru ca ar incerca sa fie ascunse anumite nume.

Acesta mentionaeza, ca „cu atata inversunare ar putea fi pazit numele Vlad Plahotniuc.”

Dumitru Alaiba a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde, la fel, a adresat o intrebare societatii referitor la o noua lege pe care acesta ar putea sa o intocmiasca si sa o propuna spre votare legislativului.

„Ce ziceţi dacă mai băgăm şi o lege? Dacă eşti ”om onest” menţionat în raportul Kroll (1 sau 2), atunci nu ai dreptul să deţii funcţii de demnitate publică pentru următorii 30 de ani. Iar dacă deja eşti parlamentar (eşti deja ales al poporului şi noi, spre deosebire de ei, nu anulăm votul popular pentru că aşa ne place), atunci ţi se retrage imediat imunitatea.

Vă place ideea? Scriem o iniţiativă legislativă?” a scris Alaiba.

Deputatul mai mentioneaza in mesajul sau ca „publicarea raportului Kroll 2 e un pas important şi pentru declanşarea sancţiunilor personale la nivel internaţional. E un document în baza căruia vom duce o muncă de convingere cu partenerii externi.”

Liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, inca nu a venit cu o reactie in acest sens.

In noimbrie, anul trecut, economistii de la Expert-Group spuneau ca la patru ani de cand s-a produs frauda bancara, autoritatile au reusit sa recupereze doar 3 la suta din miliardul furat. Aceasta suma a fost obtinuta din vanzarea activelor, iar unii considera ca asta nu inseamna, cu adevarat, recuperare. Anterior Andrian Candu le explica americanilor ca 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificati si urmeaza sa fie recuperati, iar premierul Pavel Filip ca 90 la suta din persoanele mentionate in raportul Kroll sunt oneste.

Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest dosar. Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat impreuna, toate avand legatura cu Ilan Shor, condamnat la 7 ani si jumatate in dosarul BEM. Raportul Kroll 2 nu a fost facut public.