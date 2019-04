Dupa 10 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, inca nimeni nu sta la puscarie. Procuratura a pornit peste 70 de dosare penale pe numele politistilor care au maltratat tinerii in comisariate. La ce etapa se afla ancheta - VIDEO

O persoana a decedat, iar zeci de tineri au fost maltratati in comisariatele de politie invcepand din noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Politistul invinuit de moartea lui Valeriu Boboc se plimba si astazi in libertate, iar ceilalti politisti care au maltratat tinerii in penitenciare nu au fost recunoscuti pentru ca purtau cagule pe cap, spun astazi oamenii legii.

Ion CARACUIAN, SEFUL SECTIEI COMBATEREA TORTURII, MAI: “Iar din acest motiv asa ca am decis sa pedepseasca sefii comisariatelor de politie. Toate investigatiile au fost finalizate.“

Pe atunci, ministru de interne era Gheorghe Papuc. Acesta a fost cercetat penal si condamnat la patru ani inchisoare cu executare. Un alt personaj intr-o situatie similara este fostul comisar al capitalei, Vladimir Botnari. Initial, acesta a fost condamnat la doi ani de puscarie cu suspendare. Ambii au fost achitati.

Iar in anul 2016, Vladimir Botnari a fost numit sef al directiei Securitate din cadrul Moldtelecom. Cei doi au fost invinuiti de neglijenta in serviciu. Actualul ministru de interne, Alexandru Jizdan, care in acea perioada era sef al Departamentului Servicii Operative al MAI, nu a figurat in niciun dosar. Am incercat sa discutam cu el despre evenimentele din 7 aprilie, insa ni s-a raspuns ca ministrul are agenda prea incarcata. Totusi, la una dintre sedintele guvernului, am reusit sa-l intrebam, dar nu a vrut sa raspunda.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL: “Acest subiect nu este pe ordinea de zi, trebuia din timp sa ma anuntati. Vrem sa stim de ce anchetele nu au evoluat ? Eu va multumesc.”

Iar fostii politisti, Dorin Arteni, Simion Cucerescu si Eduard Podubnai au fost condamnati de Curtea de Apel la cate 5 ani de inchisoare pentru tortura. Acestia, insa, au contestat decizia la Curtea Suprema de Justitie, iar prin decizia de anul trecut a instantei cei trei politisti au fost achitati.

Dupa protestele din 2009, s-a anuntat zgomotos ca mai multi politisti au fost suspendati din functie. Insa, unii fiind ulterior avansati. Alexandru Panzari, pe atunci sef adjunct al Serviciului Operativ al MAI a fost achitat in dosarul 7 aprilie, in care era invinuit de depasirea atributiilor de serviciu. Iar in anul 2016 a fost numit in functia de sef al Inspectoratului General de Politie la propunerea ministrului de interne, Alexandru Jizdan.

Alexandru PANZARI, SEF AL IGP: “Nu sunt vinovat si m-am declarat de nenumarate ori nevinovat.“

La fel au evoluat lucrurile in cazul lui Petru Corduneanu, in 2009 sef al Directiei Ordine Publica din cadrul MAI, iar azi consilier municipal PSRM. In urma protestelor de acum sapte ani, Corduneanu si adjunctul sau, Dumitru Rusu, s-au ales cu dosare penale pentru ca ar fi maltratat-o pe fosta deputata Valentina Cusnir, in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009.

Ulterior cei doi au fost achitati. Am incercat sa vorbim cu Corduneanu insa, nu ne-a raspuns la telefon. In trecut el a declarat ca este nevinovat si ca de fapt el ar fi fost victima. In 2009 primar al capitalei era Dorin Chirtoaca, prezent si el in centrul capitalei in timpul violentelor.

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: “Tinerii au iesit sincer printr-o revolta pentru ca s-au saturat de regimul voronin. Nimeni nici nu I-a chemat sa iasa in strada, nimeni nu I-a chemat la violente. Violentele au fost provocate de provoctori din Federatia Rusa si dupa zece ani nimeni nu-si ispaseste pedeapsa.“

Totodata, acesta a mentionat ca au fost provocatori si de la noi, cum ar fi Valentin Zubic, pe atunci viceministru de interne. Acum acesta este sef al unei companii de paza afiliata liderului PD Vlad Plahotniuc. Nu am reusit sa luam legatura cu Zubic pentru ca acesta sa comenteze declaratiile. Chirtoaca a mai spus ca ceea ce s-a intamplat la 7 aprilie a fost musamalizat de Plahotniuc.

STATISTA

Dosare penale – 71

În instanţă – 28

Politisti achitati - 14

Politisti condamnati cu suspendare - 11

In total au fost pornite 71 de dosare penale pentru tortura si depasirea atributiilor de serviciu. 28 au ajuns in instanta, celelalte fiind suspendate, inclusiv din cauza ca nu a fost stabilita identitatea politistilor, intrucat purtau cagule.

Potrivit procuraturii generale, 14 politisti au fost achitati. In cazul a doi colaboratori de politie a fost incetata urmarirea penala, iar 11 au primit inchisoare cu suspendare, deci se afla si ei in libertate.