Dupa 17 ani in care nu s-a turnat un strop de tencuiala, sectia reanimare si terapie intensiva de la Spitalul de copii “Valentin Ignatenco” a fost renovata capital - VIDEO

Vopseaua din saloanele sectiei a fost data jos de pe pereti si inlocuita cu gresie. S-a schimbat sistemul de incalzire, iar apa calda si rece care pana nu demult nu era, acum este de nelipsit.

Tatiana COVALSCHI, SEFA SECTIEI REANIMARE SI TERAPIE INTENSIVA: ”Acest salon nu a avut nici monitor atat de performant, trebuia sa luam dintr-un salon in altul pentru ca erau putine. Acum fiecare pat este asigurat.”

Sefa sectiei spune ca acum micutii vor beneficia si de echipament medical modern. In locul aparatelor care ocupau mult spatiu, au fost aduse altele noi, mai compacte. In mare parte utilajul a fost oferit in cadrul unui proiect finantat de Agentia Elevtiana pentru Dezvoltare si Cooperare.

Tatiana COVALSCHI, SEFA SECTIEI REANIMARE SI TERAPIE INTENSIVA: -”Daca se interneaza un pacient care are un pericol pentru viata, pentru el este destinat totul in aceeasi secunda. Patul acesta, aparate, oxigen.”

S-au instalat si usi automate sau semiautomate si a fost reabilitat sistemul de alimentare cu energie electrica. Gresie a fost pusa si pe peretii holului, asa incat acestia sa poata fi usor dezinfectati, iar podeaua, candva cu denivelari, acum este dreapta.

Tatiana COVALSCHI, SEFA SECTIEI REANIMARE SI TERAPIE INTENSIVA: -’Erau niste praguri. Pacientii sunt mutati cu brancarde. Fiecare prag este o dificultate. Pacientul era deranjat.”

Si personalul a avut de castigat. In loc sa manance pe unde apuca si sa-si imbrace halatul intr-o incapere improvizata, mai nou angajatii au un loc special amenajat.

Tatiana COVALSCHI, SEFA SECTIEI REANIMARE SI TERAPIE INTENSIVA: ”S-a luat mobilier pentru ca lucratorii sa aiba unde lua masa. Era o incapere mica unde mancam pe rand.”

"Fiecare are dulap aparte. Nu se intalneste haina de afara si cu cea de lucru.”

Asistentele medicale spun ca noile conditii le fac munca mai usoara, iar pacientii - ca astfel boala e mai usor de suportat, intrucat se simt ca acasa.

“Am fost de doua ori cu mult timp in urma. Atmosfera s-a schimbat, este mai curat, mai luminos. Aparatele sunt mai bune. Acum arata mai nou si mai modern.”

Viorica ARHIRI, ASISTENT SUPERIOR: ”Avem sistem de oxigen care se acordeaza conditiilor europene, aspiratoarele. Pentru personal spatiu lipsea, tot personalul vine cu produsele alimentare de acasa, nu le aveam unde incalzi.”

In 2012 primaria a alocat pentru renovari peste trei milioane de lei, iar de lucrari s-a ocupat Directia constructii capitale.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: -’Pentru 2019 continuam cu sectia Sterilizare si Farmacie, incat si acolo sa avem conditii moderne si confortabile. Am alocat suplimentar doua milioane, pus un pilion 600 pentru dotari.”

Directorul spitalului spune ca se cauta bani si pentru reparatia spatiilor auxilire, dar si a holulului, care nu a fost renovat de la darea in exploatare a institutiei medicale. In acest an urmeaza a fi schimbate si geamurile.

Alexandru HOLOSTENCO, DIRECTORUL SPITALULUI “V. IGNATENCO” ’Practic toate sectiile au probleme cu ferestrele. Dar incepand cu anul acesta va fi implementat un proiect legat de eficienta energetica, in valoare de un milion 700 de euro.”

Medicul spune ca spitalul si-a rezolvat si problema cu echipamentul chirurgical. In 2013 s-a iscat un scandal dupa ce angajatii spitalului ar fi folosit in timpul operatiilor burghie si cleste industriale.

Alexandru HOLOSTENCO, DIRECTORUL SPITALULUI “V. IGNATENCO”: ”-Se mai fac operatii cu burghiuri industriale? -De cand a fost problema cu burghiurile, nu se mai fac operatii. Din start au fost procurate altele moderne, care sunt utilizate in domeniul medical.”

Anual in spitalul Valentin Ignatenco sunt tratati peste o mie de copii in stare grava.