Dupa alegerile parlamentare de duminica, Moldova ramane o zona gri intre Rusia si Uniunea Europeana. Tara este capturata de un grup de oligarhi in frunte cu Vlad Plahotniuc, iar acest fapt l-ar avantaja pe Vladimir Putin - Bloomberg.com

Potrivit articolului publicat ieri pe portalul de stiri Bloomberg, rezultatele alegerilor din tara noastra arata ca Moldova nu poate decide pe care drum sa o ia: spre Rusia, UE sau sa ramana o tara independenta si capturata de oligarhi.

Acestia mai scriu ca ar exista insa si a patra cale – cea a migratiei. Jurnalistii americani scriu ca moldovenii pleaca din Moldova din acelasi motiv ca si ucrainenii, pentru ca atat Europa cat si Rusia, ofera oportunitati de angajare mai bune, iar ca sa ajunga in cele doua directii nu au nevoie de viza. In articol se vorbeste si despre coalitia pro-europeana, ajunsa la putere in 2009, care a trezit sperante la Bruxelles si la Washington, insa nu pe mult timp.

Asa ca in aprilie anul trecut, Uniunea Europeana a suspendat asistenta macro-financiara de peste o suta de milioane de dolari, pentru a-si arata nemultumirea fata de coruptia din Moldova.

Potrivit portalului, in noiembrie, Parlamentul European a declarat ca Moldova este capturata de un grup de oligarhi care detin functii in institutiile de stat. Ei scriu ca este vorba despre oamenii lui Vlad Plahotniuc, caruia ii apartin cele mai mari vinarii din tara, afaceri in domeniul energetic si metalurgic, banci si institutii mass-media, dar si aeroportul din Chisinau.

Totusi, Plahotniuc ar fi convenabil pentru Kremlin, scrie presa americana, asa cum el ar fi devalorificat imaginea occidentului in ochii alegatorilor, si a diminuat puterea politicienilor principiali, cum ar fi Andrei Nastase. In articol se vorbeste despre faptul ca si Ucraina se afla intr-o situatie similara cu cea a Moldovei.