Dupa ce a asteptat mai bine de o ora medicul care era la intalnirea cu democratii, a fost luata la rost si trimisa acasa. O pacienta de la Calarasi, acolo unde ieri au fost cei de la PD, spune ca i s-a reprosat faptul ca s-a plans la PRO TV - VIDEO

Iulia SCOBNIC, PACIENTA: “- Va bateti joc de noi. “

Pe aceasta femeie o cheama Iulia Scobnic. Am publicat pe site-ul protv.md ceea ce ne-a spus ieri, in timp ce astepta medicul chemat la adunarea democratilor. Cand s-a intors, acesta a vazut postarea de pe site si ar fi luat femeia la rost.

Iulia SCOBNIC, PACIENTA: “ Nu fiti asa vorbareata. “

Femeia spune ca, desi este originara din satul Pitusca, doctorul nu a mai consultat-o ieri si i-a cerut sa vina azi dimineata la spital.

Iulia SCOBNIC, PACIENTA: “- El a vrut sa vada ce am spus eu la televizor. Numai am intrat in cabinet si m-a luat la rost. “

A iesit si astazi de la doctor fara sa fie consultata si a scris o plangere la directorul spitalului. Am incercat sa aflam daca acest caz este investigat de administratia institutiei medicale.

ANGAJATA DIN ANTICAMERA DIRECTORULUI: “ - Doamna directoare nu este la moment. Este plecata la Chisinau. Domnul vicedirector este pe loc. “

Vicedirectorul spitalului nu a raspuns la telefon. Intalnirea de ieri a medicilor cu democratii i-a nemultumit pe pacientii, care au stat mai bine de o ora, asteptand doctorii.

Iar pe retelele de socializare unii internauti au scris ca au trecut si ei prin asemenea situatii. Rugati sa comenteze situatia, responsabili de la Ministerul Sanatatii ne-au spus ca intalnirea de ieri nu a fost electorala.

MINISTERUL SANATATII: “A avut loc o sedinta de raportare a activitatilor si rezultatelor din anul 2018 si au fost enuntate problemele cu care se confrunta institutia“, a fost raspunsul institutiei.

Andrian Candu, insa, era convins ieri ca participa la o manifestatie organizata in cadrul campaniei pentru parlamentare.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “- Deranjati o intalnire electorala. “

Iar directoarea spitalului si-a impartasit impresiile despre sloganul de campanie al democratilor.

Silvia BOBESCU, DIRECTOAREA SPITALULUI DIN CALARASI: “- Ne place sloganul democratilor. “

Ieri am ajuns la Calarasi impreuna cu reprezentanti ai Partidului Democrat care au fost de acord sa ne arate cum decurge o zi din campania lor electorala, iar una dintre vizite au efectuat-o la spitalul raional.

Vicepresedintele democrat, Andrian Candu, a spus aseara pe facebook ca intrunirea pe care a organizat-o nu a afectat activitatea medicilor.