Dupa ce a obtinut trofeul ATP, tenismanul Radu Albot a fost intalnit acasa ca un adevarat erou. O galerie intreaga l-a asteptat la aeroport cu flori si baloane. Au venit sa-l intampine si primii sai fani - parintii - VIDEO

Asa a fost intampinat Radu Albot acasa. Moldoveanul s-a intors cu trofeul ATP in palmares, dar si cu o partida jucata la Miami Open, cu legendarul Federer.

Radu ALBOT, TENISMEN: „Am jucat la nivel si i-am aratat un tenis de calitate. Meciul a fost interesant. Ma bucur ca am apucat sa-l prind, a fost o experienta de neuitat.”

Maratonul meciurilor de colectie insa nu se opresc pentru Albot, care spera ca acestea il vor duce in fruntea clasamentului mondial.

Radu ALBOT, TENISMEN: „As vrea sa joc si impotriva lui Rafael Nadal. As dori sa ajung in top 30, nivelul jocului meu este acolo.”

Si pentru ca in spatele unui barbat de succes sta mereu o femeie, Doina este cea care il strange in brate dupa fiecare meci, indiferent de rezultat. Spune ca trofeul ATP a fost un dar si pentru ea.

Doina CHIORESCU: „Era pe 24 februarie, iar a doua zi era ziua mea de nastere. A fost prima data cand am sarbatorit impreuna pentru ca mereu eram acasa si el in turnee. M-am bucurat foarte mult. -A fost cel mai bun cadou? Da, am mers l-am sarutat, l-am cuprins.”

La poarta sosiri a aeroportului din Chisinau, pe campion il asteptau cei mai fideli suporteri – parintii Svetlana si Vladimir Albot.

Vladimir ALBOT, TATAL: „L-am sunat, am vorbit cu el pe facebook. I-ma scris felicitari, bravo. A intros trei mii de meci...”

Svetlana ALBOT, MAMA: „Foarte multe emotii, de bucurie, de tristete, ne bucuram pentru fiecare punct al sau. Ii doresc sa se implineasca dorinta sa ajunga in top zece.”

Fanii de toate varstele au venit cu baloane, flori si pancarde cu mesaje de felicitare.

„Numarul 46 mondial este mai mult decat un vis.”

„Este singurul care a ridicat tara noastra. E super, Radu e cel mai cel.”

Olga SLIUSARENCO, SECRETARUL GENERAL AL FEDERATIEI NATIONALE DE TENIS A MOLDOVEI: „Asa jucatori ca Radu inca nu am avut. Meciul istoric in care a castigat titlul ATP, nici nu se dicuta, o mandrie de nedescris.”

Copiii spun ca Radu Albot este cel care-i inspira pe terenul de tenis, asa ca unii i-au adus in dar si desene, iar altii nu s-au lasat dusi acasa fara autograful acestuia.

„Aici doresti, pe chipiu?”

„Autograful lui Radu Albot. Este un tenismen foarte bun, a dus tenisul din Moldova la un alt nivel. -Unde o sa pui mingea si posterul? -La un loc de onoare.”

„Mama mi-a spus ca mergem la aeroport si eu am desenat un desen cu acuarela pentru ca eu sunt pictor. Tata a desenat conturul.”

Radu Albot este cel mai bun jucator de tenis din istoria Moldovei. La inceputul anului acesta a castigat primul sau titlu ATP, care l-a pozitionat pe treapta a 46-a in clasamentul mondial.

„Radu campion”