Dupa ce au incheiat lectiile despre anatomie au asistat si la o lectie despre alegeri. Studentii de la medicina au avut astazi o intalnire cu Andrei Nastase - VIDEO

“Criminali, talhari, hoti, in limba romana nu exista cuvinte mai frumoase pentru cei care si-au batut joc de tara asta.”

Andrei Nastase a aparut astazi in fata unei sali pline de studenti. Liderul PPDA a criticat guvernarea si a facut promisiuni electorale.

“Pai asa o adunatura de studenti cum altfel poate sa fie?”

“Mi s-a spus sa fim prezenti si deja doritorii din grupa.”

Cum doritori ar fi fost multi, cei care nu si-au gasit locuri pe scaune, s-au asezat pe scari chiar pe ziarele primite de la blocul ACUM.

“ - Pe multi i-am surprins cu nasul in telefoane. - Poate ca studiau ceva din telefoane, oricum auzim. - Studieaza temele pe acasa? - Studiaza prelegeri, slideuri.”

Nastase le-a spus tinerilor ca integrarea europeana e aproape.

“Daca cinstit eu am auzit timp de mai multi ani mai multe promisiuni.”

“Sper, la noi numai cu speranta in asa situatii grele putem face schimbari.”

Pe multi discutiile lungi i-au cam plictisit. Stundentii mai entuziasmati s-au ridicat in picioare sa isi spuna oful.

“Sunt indignata de faptul ca la stiri se arata ce se arata, dar nu adevarurile din tara, pentru ca oamenii sunt influentati de ceea ce vad la televizor, mai ales cei de la sate, care nu au studii.”

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: “Se poate sa avem in tara noastra si televiziune independenta si le multumesc celor de la PRO TV ca sunt azi alaturi de noi si au reflectat si campania lui Candu.”

Maria Bodrug spune ca are mai multe nedumeriri, iar diseara spera sa si le clarifice.

Maria BODRUG, STUDENTA: “Diseara o sa merg la intalnirea cu domnul Plahotniuc, acolo am mai multe intrebari, care ma deranjeaza foarte mult, am mai fost la intrebari cu PAS, PL.”

Campania a insemnat si pentru profesori sedinte electorale si discutii despre alegeri.

“La Spitalul Republican a fost si intalnire cu Partidul Democrat, maine o sa fie socialistii, noi participam, fiecare voteaza ce doresti. - Cum reusiti la toate intalnirile electorale? - Dupa serviciu.”

Membrii ACUM au mers zilele trecute si prin localitati. Ieri, Inga Grigoriu, a fost huiduita si luata la rost la intalnirea cu alegatorii din Singera.

Inga GRIGORIU, CANDIDAT BLOCUL ACUM, CIRCUMSCRIPTIA 25, CHISINAU: “M-am pomenit cu acea scena de groaza. Mie nu mi-a fost groaza, pentru ca asa se intampla cu totii. Cand vorbim de intimidari si presiuni, sa stiti ca noi nu exageram.”

Aceasta afirma ca va depune o plangere la procuratura. Nu e prima data cand membrii blocului ACUM ar fi deranjati in teritoriu. Un tanar a dat muzica la maxim in masina sa, in timpul unei intalniri electorale organizata de Andrei Nastase in satul Schinoasa.

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: “Vin si ne ataca si ne linseaza la propriu."

Iar la inceputul campaniei, candidatul ACUM de pe circumscriptia Edinet, Dinu Plangau ar fi fost atacat si batut chiar pe scarile inspectoratului din localitate.

Pentru scrutinul din 24 februarie, pe circumscriptia nationala sunt inscrise 15 partide: PDM, blocul ACUM, PCRM, PSRM, P. Sor, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul Vointa Poporului, Partidul Regiunilor, Partidul “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Patria, Partidul Verde Ecologist si PL.