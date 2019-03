Dupa ce au ramas fara 7 microbuze, dar au primit in schimb trei troleibuze, locuitorii din Bubuieci se plang ca se inghesuie dimineata in transport ca in cutia cu chibrituri si intarzie la serviciu. Ce spun autoritatile - VIDEO

Dupa ce au ramas fara 7 microbuze, dar au primit in schimb trei troleibuze, locuitorii din Bubuieci se plang ca se inghesuie dimineata in transport ca in cutia cu chibrituri. Oamenii spun ca troleibuzele incep a circula prea tarziu, iar din aceasta cauza intarzie la munca, asa ca sunt nevoiti sa-si faca loc in microbuzele care au mai ramas. Autoritatile locale spun ca sunt in cautarea unei solutii.