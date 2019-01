Dupa ce au umplut casele de bucurie si aroma, de cum s-au incheiat sarbatorile, sute de brazi au fost aruncati. Unii au ajuns pe marginea strazilor sau langa tomberoane - VIDEO

Pentru ca in oras nu sunt locuri special amenajate unde pomii de Craciun sa fie lasati, acestia sunt aruncati pe marginea strazilor sau langa tomberoane. Oamenii spun ca alta solutie nu au si sunt nevoiti sa ii arunce pe unde apuca.

"Brazii trebuie sa fie la gunoiste."

"La gunoistea pentru obiecte reciclabile, acolo trebuie sa il duca. Trebuie sa fie cosuri speciale pentru reciclarea brazilor si a hartiei."

Unii oraseni cred ca brazii nici nu ar trebui sa fie taiati, ci vanduti in ghivece si saditi in parcuri dupa sarbatori.

"Nu trebuie sa ii vanda fara ghiveci. Atunci cand numai are nevoie de pom il sadeste in parc s-au in fata casei. Ca sa nu se arunce brazii."

"Ei nu au trebuit taiati."

"Daca s-ar organiza niste puncte de colectare, unde oamenii sa aduca brazi."

Responsabilii de la directia locativ-comunala a primariei ne-au spus ca vor incepe sa stranga brazii dupa 14 ianuarie. Ulterior, acestia vor fi tocati de rand cu crengile curatate si arborii defrisati din oras.