Dupa ce democratii au spus ca vor crea o comisie care sa monitorizeze daca celelalte partide nu incalca legislatia electorala inainte de parlamentare, acum eii vor si un cod de conduita - VIDEO

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PDM: “CCA si CEC sa elaboreze un asemenea cod, ei vor vedea cand.”

Nu se stie care vor fi sanctiunile pentru cei care vor incalca codul de conduita, in contextul in care deja exista o legislatie electorala care stabileste regulile in perioada dinainte si dupa validarea scrutinului. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019.