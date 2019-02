Dupa ce presa de la Ungheni a scris ca un pieton a fost lovit de o masina a politiei, oamenii legii prezinta o versiune diferita. De fapt, barbatul care era beat, a dat cu capul exact in masina politiei care chiar in acel moment s-a oprit - VIDEO

“ -Hai, ridica-te!- Stati putin!- Nu, nu-l ridicati!

Presa locala de la Ungheni, care a citat cativa martori ai incidentului, a scris ca aseara un barbat in varsta de 51 de ani a fost lovit de o masina a politiei in momentul in care traversa strada la 20 de metri de trecerea de pietoni.

Politia sustine astazi ca, de fapt, barbatul era beat, traversa neregulamentar, iar soferul a oprit cand a vazut ca umbla haotic. Asa ca de fapt, omul a dat singur cu capul in masina politei si a cazut.

Cristina VICOL, OFITER DE PRESA, IP UNGHENI: “Observandu-l din timp ca alearga haotic pe partea carosabila, conducatorul auto a stationat pe partea dreapta, insa pietonul continuand sa alerge s-a tamponat in partea din fata a automobilului dupa care a cazut.”

Oamenii legii spun ca automobilul de serviciu nu a fost avariat. In urma loviturii, pietonul s-a ales cu o comotie cerebrala si a fost transportat la spitalul raional Ungheni, unde i s-a acordat ajutor medical, iar apoi a fost lasat sa plece acasa.

Cei de la politie ne-au spus ca in acest caz a fost pornita o ancheta, care va stabili toate cirscumstantele accidentului.