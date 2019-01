Dupa ce s-au plans ca nu se pot inregistra prealabil pentru parlamentare, moldovenii din strainatate au acces la site - VIDEO

CEC sustine ca a rezolvat problema, iar platfoma functioneaza din nou.

Astazi este ultima zi in care cei din diaspora se pot inregistra pentru a putea vota in tarile in care se afla.

Pana acum 20 de mii de persoane si-au bifat prezenta pe site. Cei mai multi sunt din statele europene – peste 17 mii. Doua mii au anuntat ca vor vota in SUA si Canada si doar 600 in tarile din Est.